Sono stati trovati i resti del piccolo aereo scomparso domenica

Caricamento player

I vigili del fuoco hanno trovato i resti di un piccolo aereo scomparso domenica 16 agosto mentre volava dalla Sicilia alla Calabria con a bordo due persone, che sono morte nell’incidente. I rottami si trovavano in una zona montuosa fra i comuni di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza, nella località chiamata Laghicello. Le operazioni di recupero dei corpi e dell’aereo sono ancora in corso.

A bordo dell’aereo c’erano due avvocati: il pilota Carlo Arnulfo, di Roma, 64 anni, e Angela Buccico, di 55 anni. Buccico lavorava a Roma ma era di Matera, ed era figlia dell’ex sindaco ed ex senatore Nicola Buccico e sorella dell’attuale vicesindaco, Rocco. I piloti che conoscevano Arnulfo lo hanno descritto ai giornali come esperto e prudente. Non sono note le cause dell’incidente.

L’aereo era un Tecnam P2008. Era decollato alle 9:30 di domenica dall’aviosuperficie (un aeroporto con strutture basilari riservato agli aerei più piccoli) di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, e sarebbe dovuto atterrare entro due ore in quella di Sibari, circa 50 chilometri a nordest del punto in cui è poi stato ritrovato.

Il contatto dei telefoni delle persone a bordo con le celle telefoniche a terra aveva permesso di circoscrivere l’area in cui cercare alla zona dell’alto Tirreno cosentino. La possibilità che l’aereo fosse caduto in mare era stata rapidamente esclusa perché si riteneva che sarebbe stato visto dalle molte persone che frequentano le spiagge della zona in questo periodo. Le ricerche sono state complicate dalla geografia della zona, ma un apparecchio speciale usato dai vigili del fuoco ha permesso di restringere progressivamente la zona in cui cercare. Si chiama IMSI Carcher ed entra in contatto con i telefoni emettendo segnali simili a quelli di una normale torre telefonica.

Il direttore della protezione civile della Calabria, Domenico Costarella, ha detto ai giornali locali che la zona in cui è stato trovato l’aereo era già stata controllata da un elicottero nei giorni scorsi, ma che la vegetazione fitta aveva inizialmente impedito di vederne i resti.