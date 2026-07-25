Ci sono stati scontri tra polizia e attivisti al corteo No TAV in Val di Susa, in Piemonte

In Val di Susa, in Piemonte, sono in corso dei disordini nel corteo No TAV, il movimento che da anni si oppone alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione. Un gruppo di manifestanti si è scontrato con la polizia in tenuta antisommossa ai cantieri della TAV nei comuni di San Didero e di Chiomonte. Gli attivisti hanno lanciato bombe carta e pietre contro gli agenti, che hanno reagito con lanci di lacrimogeni e idranti.

La marcia era partita dal borgo di Venaus intorno alle 14. Secondo gli organizzatori erano presenti circa 20mila persone. La Stampa scrive che il corteo si era diviso rapidamente in due tronconi, uno diretto verso San Didero e l’altro a Chiomonte. Le prime tensioni sono iniziate a San Didero, dove la polizia ha bloccato la strada, e sono poi proseguite a Chiomonte. Un gruppo di manifestanti è andato a Salbertrand, un comune a ovest di Chiomonte, dove ha cercato di entrare nel cantiere della linea ferroviaria.

Sitaf, la società che gestisce l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, ha comunicato di aver chiuso l’A32 tra Oulx e il casello di Susa Est per motivi di ordine pubblico. Anche Rete ferroviaria italiana ha sospeso per alcune ore la circolazione sulla linea Torino-Modane nella tratta fra Bardonecchia e Salbertrand, per via della presenza di persone sui binari. Anche l’anno scorso c’erano stati disordini durante la manifestazione, che si tiene ogni anno.

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