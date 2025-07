È in corso una violenta protesta nei cantieri dell’alta velocità in Val di Susa 

In Val di Susa, la zona del Piemonte dove da anni si protesta contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, è in corso una protesta, piuttosto violenta: centinaia di manifestanti del Movimento no TAV (TAV è l’acronimo di “Treno ad Alta Velocità”) hanno occupato un tratto dell’autostrada A32, sfondato le recinzioni del cantieri, dato fuoco ad alcuni bagni chimici e lanciato pietre e bombe carta. La polizia ha risposto con gli idranti e una parte di traffico è bloccata.

La protesta è concentrata nei cantieri all’altezza di Chiomonte e San Didero, tra Torino e il confine con la Francia: i manifestanti hanno divelto la recinzione che separa i cantieri dall’autostrada abbattendo le reti con sassi e aste di ferro e rimuovendo il filo spinato. I manifestanti che hanno occupato l’autostrada l’hanno bloccata con reti e assi di legno: a quel punto hanno incendiato alcuni cumuli di erba secca. A Traduerivi, frazione di Susa, dove c’è un altro cantiere, i manifestanti hanno dato fuoco a un container.

Si sono formate lunghe code di automobili e fino a poco prima delle 20 il tratto autostradale della Torino-Bardonecchia all’altezza di San Didero è rimasto chiuso: ora è stato riaperto in direzione Francia.

La protesta è nata da una parte di manifestanti che ha abbandonato un corteo pacifico iniziato oggi all’ora di pranzo e si è diretta ai cantieri: il corteo, di migliaia di persone, era iniziato oggi alle 13 Venaus, comune vicino alla Val di Susa, per protestare come molte altre volte contro la costruzione della linea. Il corteo era diretto verso il comune di Susa: a un certo punto una parte dei manifestanti – nell’ordine delle centinaia, non si sa di preciso quanti – si è staccata e si è diretta verso il cantiere di Chiomonte, lanciando pietre e bombe carta.