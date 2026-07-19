Una pazza finale per il terzo posto ai Mondiali, vinta dall’Inghilterra

Caricamento player

L’Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia nella finale terzo/quarto posto dei Mondiali. È stata una partita tanto divertente quanto poco intensa, in cui entrambe le squadre hanno giocato per diversi momenti con scarsa attenzione e organizzazione.

La finale per il terzo e il quarto posto, come si evince dai soprannomi finalina o finale di consolazione, non ha del resto grande importanza. La Francia l’ha approcciata in modo molto svogliato e svagato, e l’Inghilterra ne ha approfittato, dominando il primo tempo: al 45° vinceva 4-0, grazie ai gol di Declan Rice ed Ezri Konsa e alla doppietta di Bukayo Saka.

Nel secondo tempo, dopo che Didier Deschamps ha fatto quattro cambi, la partita è cambiata: in dieci minuti la Francia ha fatto due gol, con Kylian Mbappé e Bradley Barcola. Al 66° Mbappé ha segnato anche il 4-3, arrivando a 10 gol in questa edizione e soprattutto a 22 in 22 partite giocate ai Mondiali, superando (per ora) Lionel Messi, fermo a 21.

La Francia ha avuto un paio di occasioni per pareggiarla con Michael Olise, senza riuscirci. Ha segnato invece ancora l’Inghilterra, e ancora con Bukayo Saka (autore di una tripletta), questa volta su rigore. Nei minuti di recupero ci sono stati altri due gol, quello del 5-4 di Ousmane Dembélé, e quello che ha chiuso una volta per tutte la partita, segnato da Jude Bellingham, che era entrato da poco.

L’Inghilterra ha ottenuto il secondo miglior risultato nella sua storia ai Mondiali, dopo la vittoria del 1966, visto che aveva perso le altre due finaline, nel 1990 e nel 2018.