Dove vedere la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna

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Stasera alle 21 c’è la finale dei Mondiali maschili di calcio, tra Argentina e Spagna. Si giocherà al MetLife Stadium, nel New Jersey, non lontano da New York.

Prima della partita, dalle 19:30, ci sarà anche una cerimonia di chiusura, a cui parteciperanno Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Post Malone, Jennifer Hudson e Laura Pausini. E durante l’intervallo ci sarà, per la prima volta nella storia dei Mondiali, un half-time show, un breve spettacolo musicale sul modello di quello del Super Bowl. Sarà curato da Chris Martin, il cantante dei Coldplay, e ci saranno tra gli altri Madonna, Shakira, i BTS, Justin Bieber e i personaggi di Sesame Street e dei Muppet.

In Italia la cerimonia di chiusura, la partita e la premiazione si potranno vedere su DAZN, dove serve un abbonamento, oppure su Rai 1, in chiaro. Si può vedere anche sulla diretta di Rai Play.

L’Argentina ha vinto tre Mondiali, tra cui la passata edizione del 2022, ed è la vincitrice delle ultime due edizioni della Copa América, il torneo sudamericano per nazionali. La Spagna ha vinto un solo Mondiale nella sua storia, quello del 2010, e ha vinto gli ultimi Europei del 2024. È la prima volta che si affrontano in una finale dei Mondiali.

La Spagna parte leggermente favorita, visto il percorso che ha fatto, le squadre che ha battuto e la solidità che ha dimostrato in tutto il torneo. Ma in questo torneo l’Argentina ha vinto diverse partite molto complicate, soprattutto grazie al contributo del suo capitano Lionel Messi, che a 39 anni ha giocato un torneo eccezionale. Quella di stasera sarà quasi sicuramente la sua ultima partita nella Coppa del Mondo.