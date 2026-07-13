È morto Sam Neill, l’attore protagonista di “Jurassic Park”

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È morto a 78 anni l’attore neozelandese Sam Neill, noto soprattutto per aver interpretato il protagonista Alan Grant nel film Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg nel 1993, e nei sequel Jurassic Park III e Jurassic World – Il dominio. Aveva recitato anche in Possession (1981), Caccia a Ottobre Rosso (1990), L’uomo bicentenario (1999) e più di recente nella serie tv Peaky Blinders.