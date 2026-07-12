Facce famose sugli spalti di Wimbledon

Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis al mondo, si è concluso domenica sera con la vittoria di Jannik Sinner per la seconda volta consecutiva. Sabato sera la finale femminile era stata vinta dalla tennista ceca Linda Noskova.

Nelle scorse settimane, e come ogni anno, sugli spalti dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra si sono viste molte facce note. Tra le più fotografate ci sono state quelle di Nicole Kidman, Ben Stiller, Andrew Garfield, Jennifer Lopez, Cynthia Erivo e Keira Knightley, oltre ad Anna Wintour e Hugh Grant, presenze fisse da molte edizioni. Ma c’erano anche politici come il cancelliere tedesco Friedrich Merz con la moglie, e naturalmente molti membri, giovani e meno giovani, della famiglia reale britannica.