La tennista ceca Linda Noskova ha vinto Wimbledon

La tennista 21enne Linda Noskova ha vinto la finale del singolare femminile di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi al mondo. Ha battuto in finale un’altra tennista ceca, la 29enne Karolina Muchova, in tre set col risultato di 6-2, 5-7, 6-3. Prima dell’inizio del torneo Noskova e Muchova erano rispettivamente dodicesima e nona nel ranking mondiale del tennis femminile.

In generale Muchova è sembrata ancora stanca dopo la lunga partita giocata in semifinale giovedì contro la statunitense Coco Gauff. In compenso durante il secondo set era riuscita ad annullare cinque match point (o championship point, siccome avrebbero di fatto chiuso il torneo). Alla fine era riuscita a vincere il set. Poi però il terzo e ultimo lo ha vinto nettamente Noskova.

È la prima vittoria di un torneo del Grande Slam per Noskova, che prima di questa edizione di Wimbledon non era arrivata mai oltre i quarti di finale. Noskova è anche la terza giocatrice ceca a vincere il singolare femminile di Wimbledon negli ultimi quattro anni, dopo Marketa Vondrousova nel 2023 e Barbora Krejcikova nel 2024 (che aveva battuto l’italiana Jasmine Paolini in finale). Per Muchova si tratta invece della seconda finale persa in un torneo del Grande Slam, dopo quella del Roland Garros nel 2023 contro la polacca Iga Swiatek.