La finale di Wimbledon nel singolare femminile sarà tra le tenniste ceche Karolina Muchova e Linda Noskova

La finale del singolare femminile di Wimbledon sarà tra due tenniste della Cechia: la 29enne Karolina Muchova e la 21enne Linda Noskova.

Muchova è arrivata in finale dopo aver battuto per due set a uno la statunitense Coco Gauff, in una partita in cui Muchova ha annullato un match point dell’avversaria (era quindi a un solo punto dalla possibile sconfitta) e ha vinto al super tie-break: lo spareggio alla fine del terzo set, quando i game sono finiti 6-6, e nel quale si arriva fino a 10 (in questo caso fino a 12, visto che le due tenniste erano pari anche fino al 10, e servono due punti di vantaggio). Per lei sarà la seconda finale in uno Slam dopo quella nel 2023 al Roland Garros, dove fu sconfitta da Iga Swiatek.

Linda Noskova ha battuto nettamente in due set (6-4, 6-4) l’ucraina Marta Kostyuk. Con Muchova aveva giocato nel torneo di doppio delle Olimpiadi di Parigi del 2024, in cui erano arrivate quarte.

Wimbledon è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi al mondo: è l’unico dei quattro che si gioca su erba e ha sede nell’All England Lawn Tennis & Croquet Club del quartiere londinese di Wimbledon.

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