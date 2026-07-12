L’Inghilterra è in semifinale ai Mondiali

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Nella notte fra sabato e domenica l’Inghilterra si è qualificata per le semifinali dei Mondiali maschili di calcio, battendo per 2-1 la Norvegia al termine di una partita molto equilibrata.

Entrambi i gol dell’Inghilterra sono stati segnati dal centrocampista Jude Bellingham del Real Madrid, di gran lunga il migliore in campo, che è arrivato a sei gol in questi Mondiali. Hanno invece deluso le aspettative i centravanti delle due squadre, Erling Haaland e Harry Kane, i due migliori al mondo nel loro ruolo: hanno giocato maluccio e Halland è stato anche sostituito (non era mai successo, in questo torneo).

Il primo tempo si era animato soltanto dopo mezz’ora ed era finito 1-1: era andata in vantaggio la Norvegia con un gran tiro di Andreas Schjelderup, poi l’Inghilterra aveva pareggiato con un gol che Bellingham si era praticamente inventato da solo. Nel secondo tempo la Norvegia aveva colpito una traversa e si era vista annullare un gol per fallo di Haaland. Stava chiaramente giocando meglio. All’inizio dei supplementari però un errore del suo portiere Orjan Nyland ha portato al secondo gol di Bellingham. Nel resto dei supplementari l’Inghilterra non ha corso molti rischi.

Per l’Inghilterra sarà la quarta semifinale della sua storia dopo quelle del 1968, 1990 e 2018. Giocherà mercoledì alle 21 contro la vincente di Argentina-Svizzera. L’altra semifinale, Francia-Spagna, si giocherà invece martedì.