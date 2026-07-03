Tre persone sono state condannate all’ergastolo per il triplice omicidio di Altavilla Milicia

Giovedì la Corte d’Assise di Palermo ha condannato in primo grado all’ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, per il triplice omicidio commesso nella notte tra l’8 e il 9 febbraio del 2024 ad Altavilla Milicia, un piccolo comune in provincia di Palermo. Secondo l’accusa Barreca, un muratore di 56 anni, ha ucciso la moglie Antonella Salamone, e i due figli Kevin ed Emanuel (di 16 anni e 5 anni) con l’aiuto della figlia, ai tempi 17enne, e di Fina e Carandente, coppia che insieme alla famiglia frequentava una comunità di fanatici religiosi.

Secondo le ricostruzioni dell’accusa, Salamone e i due figli sono stati uccisi in una sorta di esorcismo. Nei suoi interrogatori Barreca ha sempre detto di averli uccisi per liberarli da presenze demoniache. I giudici non hanno riconosciuto per lui l’attenuante del vizio parziale di mente, a causa del quale la procura aveva chiesto per lui 30 anni di carcere.

Fina e Carandente sono considerati gli ispiratori dell’omicidio. Seguivano lo stesso culto, una forma molto fanatica ed estrema di cristianesimo evangelico, a cui a un certo punto aveva aderito anche Barreca. Secondo la procura sono stati loro a manipolare l’uomo e la figlia coinvolgendoli nelle torture e negli omicidi della famiglia, a cui anche la coppia ha partecipato.

All’inizio del 2025 la figlia di Barreca era stata condannata dal tribunale per i minorenni di Palermo a 12 anni e 8 mesi di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Lo scorso marzo però era stata assolta in appello perché ritenuta incapace di intendere e di volere. I giudici della corte di assise di appello scrissero che era stata costretta a commettere un reato.

Fu lo stesso Barreca a chiamare i carabinieri alcuni giorni dopo gli omicidi, dicendo di aver ucciso la sua famiglia. Quando i carabinieri arrivarono nella villa della famiglia trovarono i due figli più piccoli morti nella loro stanza da letto, con affianco una catena. Dall’autopsia eseguita sui corpi emersero segni riconducibili a percosse e bruciature. Il corpo di Salamone era stato bruciato e sotterrato nel giardino di casa.

La figlia più grande fu trovata dai carabinieri in stato confusionale: in un primo momento gli investigatori pensarono che la 17enne fosse sopravvissuta alla strage, ma dopo averla ascoltata i carabinieri la arrestarono con l’accusa di essere complice del padre.