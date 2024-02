È stata arrestata la figlia di Giovanni Barreca, l’uomo che ha ucciso la moglie e gli altri due figli in provincia di Palermo

È stata arrestata la figlia di Giovanni Barreca, l’uomo di 54 anni che il 10 febbraio ha confessato di aver ucciso la moglie e due figli ad Altavilla Milicia, un piccolo comune in provincia di Palermo. Dalle prime notizie relative al caso sembrava che la figlia, che ha 17 anni, fosse sopravvissuta al triplice omicidio: era stata trovata dai carabinieri in casa e in stato confusionale. L’arresto è avvenuto mercoledì 14 febbraio, ma la notizia è stata diffusa venerdì. La ragazza si trova in custodia cautelare in carcere ed è indagata dalla procura per i minorenni di Palermo per concorso in omicidio e occultamento di cadavere.

La vicenda è ancora da chiarire: secondo gli investigatori gli omicidi sarebbero collegati a una specie di culto seguito da Barreca insieme ai coniugi Sabrina Fina e Massimo Carandente, che da tempo mostravano una particolare ossessione per presunte presenze demoniache nel mondo, espressa tra le altre cose anche sui social network. Anche Fina e Carandente sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere, ma a differenza di Barreca si sono dichiarati innocenti.

