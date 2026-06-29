Il ritorno in campo di Jannik Sinner

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Oggi lunedì 29 giugno, alle 14:30, Jannik Sinner giocherà il primo turno del torneo di Wimbledon contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sinner non gioca da quando il 28 maggio fu a sorpresa battuto in rimonta da Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros, in una partita che aveva quasi vinto, e che poi perse dopo essere stato male. È raro che Sinner non giochi per più di un mese, in uno sport dal calendario serrato e frenetico come il tennis, dove per 11 mesi su 12 si giocano tornei e nella maggior parte dei quali Sinner arriva in fondo.

Prima del Roland Garros, Sinner aveva infilato un’impressionante serie di vittorie di tornei Masters 1000 (sei, considerando quello di fine 2025), e arrivava a Parigi da grande favorito, considerata anche l’assenza per infortunio del rivale Carlos Alcaraz. Anche a Wimbledon manca Alcaraz, e Sinner viene di nuovo considerato il favorito per la vittoria del torneo, di cui è campione in carica. Un anno fa batté proprio Alcaraz (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) e diventò il primo italiano a vincere quello che viene considerato il più prestigioso tra gli Slam.

Solo sei tennisti, tutti fenomenali, sono riusciti a vincere Wimbledon per almeno due volte di fila: Rod Laver, Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Djokovic proverà a vincerlo per l’ottava volta, eguagliando il record di Federer.

Tra gli altri avversari di Sinner per la vittoria finale ci sono Alexander Zverev, che il mese scorso ha vinto il suo primo Slam, grandi servitori come Taylor Fritz e Ben Shelton e giovani in ascesa come Jakub Mensik, João Fonseca e Rafael Jodar. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli proveranno a ripetere le loro eccellenti prestazioni al Roland Garros, chiuso ai quarti da Berrettini (con un ritiro per infortunio) e in finale da Cobolli.

In questo mese senza tennis giocato, siti e giornali sono comunque riusciti a parlare molto di Sinner, di come ha reagito all’inattesa sconfitta, di come si stava allenando e preparando ad affrontare uno dei suoi principali avversari: il caldo. «Jannik si allena ancora al caldo: a Londra si boccheggia, tre magliette cambiate», titolava un paio di giorni fa la Gazzetta dello Sport, in riferimento all’ondata di caldo in corso pure in Inghilterra. «La nuova strategia di Sinner contro il caldo estremo: indossa un gilet refrigerante durante le pause. Cos’è e come funziona», ha scritto il Fatto Quotidiano.

Sinner dal canto suo ha mostrato la solita tranquillità. Ha raccontato di essersi riposato e preparato bene, di aver fatto vari test fisici e di aver cambiato qualcosa negli allenamenti per avere benefici a lungo termine. «Dobbiamo allenarci di più in condizioni di caldo. Ogni anno fa sempre più caldo, è un tema molto importante», ha detto anche durante la conferenza stampa di presentazione del torneo. A Wimbledon le temperature si sono abbassate (alle 14:30 sono previsti 22 gradi), ma la prossima settimana dovrebbero tornare a salire.

Le partite di Wimbledon si possono vedere su Sky e su NOW. Quattro anni dopo l’ultima volta, a 44 anni, martedì tornerà in campo Serena Williams, che partecipa sia al singolare femminile (torneo da lei vinto ben 7 volte, la prima nel 2002 e l’ultima nel 2016) sia al doppio con la sorella Venus. La finale femminile sarà l’11 luglio, quella maschile il 12.

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