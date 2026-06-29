Una ordinaria giornata di caldo straordinario

Buongiorno. Più o meno in questo momento il sole sta sorgendo a Punta Palascia, vicino a Otranto, in Puglia: il primo posto in Italia a vedere l’alba. Da qui alle 21:30 circa, quando gli ultimi raggi di sole illumineranno la cima del Monte Bianco, l’ultimo tramonto italiano, sarà una giornata estremamente calda in buona parte del paese. Una delle più calde della intensa ondata di calore che da più di una settimana sta interessando l’Europa, e che ci accompagnerà ancora per alcuni giorni.
Per queste sedici ore circa il Post aggiornerà un liveblog, uno strumento che associamo a eventi e notizie straordinarie, per raccontare da varie prospettive una giornata che invece è diventata e diventerà sempre più ordinaria nelle nostre estati. Ondate di calore come questa saranno sempre di più la nuova normalità, per via del cambiamento climatico: e condizioneranno sempre di più le nostre vite, i nostri lavori, il nostro tempo libero, la nostra salute. E richiederanno con sempre maggiore urgenza sia strategie di adattamento per il breve periodo, sia idee e determinazioni per provare a mitigare il loro impatto sulle prossime generazioni.
Ci saranno aggiornamenti sulle notizie e sulle temperature, reportage da diverse città e campagne italiane, racconti su persone e settori particolarmente colpiti dal caldo o interessanti per altre ragioni, foto di come tutti noi affrontiamo temperature che in alcuni luoghi potrebbero raggiungere i 40 °C. Ma anche molte spiegazioni, approfondimenti, curiosità, deviazioni, anche quelle che aiuteranno ad alleggerire la pesantezza opprimente di questa afa. Hot stuff. Cominciamo.