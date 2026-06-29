Una ordinaria giornata di caldo straordinario

L’ondata di calore sta continuando a interessare tutta Europa, e in particolare la Francia, dove sono proseguite le temperature eccezionali. Secondo l’agenzia nazionale francese per la sanità pubblica, nei tre giorni tra il 24 e il 26 giugno ci sono stati mille decessi in più rispetto alla somma di tre giorni medi dei mesi precedenti. Secondo i calcoli dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in tutta Europa dal 21 giugno sono stati registrati complessivamente «più di 1300 morti in eccesso legate alle alte temperature».

Sabato e domenica nel sud-ovest della Francia sono state raggiunte temperature massime di quasi 44 °C. Ci sono state temperature eccezionali anche nel resto dell’Europa: in Germania domenica è stato raggiunto il record per la temperatura massima mai registrata nel paese, con 41,7 °C nella città di Coschen, nel Brandeburgo.