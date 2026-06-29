Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno in un palazzetto?

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Da mesi fan, appassionati e giornalisti che si occupano di musica pop e di costume cercano di scoprire il luogo e la data in cui Taylor Swift, la cantante più famosa al mondo, e il suo compagno, il giocatore di football Travis Kelce, festeggeranno il loro matrimonio. L’interesse è altissimo perché sono una delle coppie più ricche, seguite e influenti al mondo, e fan e media sono curiosi di scoprire cosa organizzeranno, quanto spenderanno e soprattutto dove e quando si terrà l’evento.

Qualche settimana fa era circolata l’ipotesi che il matrimonio si sarebbe tenuto il 13 giugno in un albergo di lusso di Watch Hill, la località balneare del Rhode Island in cui Swift risiede. Alcuni fan si erano presentati sul posto, ma non avevano trovato niente. Ora il New York Times ha scritto che secondo diverse fonti affidabili il matrimonio si svolgerà tra il 2 e il 4 luglio al Madison Square Garden, il palazzetto sportivo più famoso di New York, sede di moltissimi concerti (anche di Swift) e di tutte le partite casalinghe dei New York Knicks, la squadra di basket più tifata della città e da poco vincitrice dell’NBA.

Secondo due fonti sentite dal New York Times Swift avrebbe affittato il palazzetto per il prossimo weekend. Una di loro ha descritto più nel dettaglio come dovrebbero svolgersi i festeggiamenti: giovedì 2 luglio è prevista una cerimonia intima al Madison Square Garden, con un centinaio di invitati. Il giorno successivo, sempre nel palazzetto, ci sarà invece una festa con circa un migliaio di ospiti e possibili esibizioni sul palco.

Il New York Times ha scoperto anche che il comune di New York ha ricevuto una richiesta per chiudere le strade intorno al Madison Square Garden dal mezzogiorno del 2 luglio al mezzogiorno del 4, e che diversi giocatori dei Kansas City Chiefs (la squadra di Kelce) hanno prenotato delle camere all’hotel Marriott Marquis di Times Square, poco distante, proprio per quel periodo. Alcuni agenti della polizia ferroviaria sentiti dal quotidiano, e che prestano servizio proprio nell’area del Madison Square Garden, hanno detto di essere stati informati che nel fine settimana del 4 luglio si svolgerà il matrimonio di Taylor Swift.

Un altro indizio riguarda Winick Productions, una società di eventi newyorkese, che ha chiesto al comune l’autorizzazione per installare un grosso gazebo all’esterno dell’arena proprio in quelle date. A rafforzare l’ipotesi c’è anche il fatto che al Madison Square Garden non sono previsti concerti o altri eventi tra il 29 giugno e il 6 luglio. Il 7 luglio è in programma un concerto dei Bon Jovi, quindi eventuali allestimenti legati al matrimonio dovrebbero essere rimossi entro quella data.

Il New York Times ha scritto anche che probabilmente la cerimonia dello scambio delle promesse di matrimonio si svolgerà in un altro luogo più intimo e appartato, ma non ha specificato quale.

Anche CNN ha citato una fonte anonima (probabilmente un invitato) che ha detto che negli inviti spediti in primavera da Swift e Kelce sono indicati come data e luogo del matrimonio il 3 luglio e New York, per l’appunto. L’emittente ha sentito anche una decina di agenti di polizia che pattugliano abitualmente la zona attorno al Madison Square Garden: tutti però hanno detto di non saperne nulla.

Il Madison Square Garden è un posto per certi versi insolito per un matrimonio come quello tra Swift e Kelce: molti si sarebbero aspettati una scelta più raffinata e simile a quella di altre celebrità, per esempio in posti esotici e tipicamente considerati romantici (come l’Italia, dove si è appena sposata la popstar Dua Lipa). D’altro canto è stato fatto notare come il Madison Square Garden possa essere l’ideale per una persona tanto riservata quanto perseguitata dai fan come è Taylor Swift. Il palazzetto infatti è chiuso e privo di finestre, quindi garantisce riservatezza e riduce la possibilità che circolino foto o video; è già attrezzato per eventuali esibizioni della cantante o di altri ospiti; e dispone di un ingresso riservato che consentirebbe alle auto di entrare discretamente, schivando fan, fotografi e curiosi.

Se tutto fosse confermato, il matrimonio di Swift e Kelce si sovrapporrà ad altri eventi enormi e molto partecipati. Il 4 luglio negli Stati Uniti si festeggerà infatti il 250esimo anniversario dell’indipendenza, e per l’occasione sono state organizzate numerose celebrazioni. Il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio che si svolge ogni anno a Manhattan sarà più grande del solito, e una flotta di velieri provenienti da tutto il mondo sfilerà davanti al porto di New York. In questo periodo peraltro la pressione turistica sulla città è maggiore del solito, visto che ospita diverse partite dei Mondiali.

Il 5 luglio al Metlife Stadium, lo stadio più grande della città, si giocherà la partita degli ottavi di finale tra la vincente di Brasile-Giappone e la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia. È quindi probabile che migliaia di tifosi arriveranno in città già nei giorni precedenti.

Anche il sindaco di New York Zohran Mamdani ha fatto intendere che il matrimonio si celebrerà a New York. Ne aveva parlato pubblicamente a inizio giugno, durante una conferenza stampa relativa alle misure di sicurezza che la città ha adottato per i Mondiali: «Sappiamo che coincidono con le finali dei Knicks, con il 4 luglio e con il matrimonio di Taylor Swift: sta accadendo tutto nello stesso momento e siamo felicissimi di accogliere il mondo qui», aveva detto. Jessica Tisch, commissaria del Dipartimento di polizia di New York, aveva parlato invece di «un possibile matrimonio di Taylor Swift».

Tra i fan si è diffusa anche un’altra teoria, priva di fondamento e basata unicamente sulla nota riservatezza di Swift: e cioè che la cantante possa aver escogitato il tutto soltanto per depistare giornalisti e curiosi, organizzando nel frattempo la cerimonia in un luogo più isolato e meno vistoso del Madison Square Garden.

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