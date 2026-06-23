L’azienda tecnologica italiana Bending Spoons si quoterà in borsa a New York

L’azienda tecnologica italiana Bending Spoons ha presentato i documenti per quotarsi alla borsa di New York. Cercherà di ottenere circa 1,62 miliardi di dollari (equivalenti a circa 1,4 miliardi di euro), vendendo 58 milioni di proprie azioni a un prezzo tra i 26 e i 28 dollari ciascuna. Ipotizzando che riesca a vendere le azioni al prezzo più alto, il valore totale dell’azienda sarebbe di circa 17,8 miliardi di dollari, quasi 16 miliardi di euro.

Tramite la quotazione in borsa un’azienda vende una parte delle proprie quote aziendali, dette azioni, a investitori che sono disposti a comprarle: in questo modo l’azienda raccoglie capitali con cui finanziare il proprio processo di crescita. In cambio chi ha comprato le azioni diventa azionista e ottiene il diritto a ricevere parte degli utili, sotto forma di dividendi.

Bending Spoons è nata nel 2013 e negli ultimi anni è cresciuta molto, diventando piuttosto conosciuta e facendo varie acquisizioni. All’inizio si è fatta conoscere per il gioco Live Quiz, e se ne parlò molto quando realizzò l’app di tracciamento dei contatti per il coronavirus Immuni. Poi ha iniziato a comprare app e servizi creati da altre aziende, per migliorarli e farli diventare più efficienti e redditizi.

Tra le acquisizioni ci sono la nota app per gli appunti Evernote, il servizio per inviare file WeTransfer, la piattaforma per condividere video Vimeo e quella per eventi Eventbrite. Nei primi tre mesi di quest’anno l’azienda ha ottenuto 601 milioni di dollari di ricavi e 27,5 milioni di dollari di utili, nello scorso periodo dell’anno precedente i ricavi erano stati 259 milioni e gli utili erano stati negativi, registrando una perdita pari a 112 milioni.

– Leggi anche: Ormai dovreste conoscere Bending Spoons