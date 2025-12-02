L’azienda italiana Bending Spoons ha detto che acquisirà la piattaforma per eventi Eventbrite per 500 milioni di dollari

Bending Spoons è nata nel 2013 e negli ultimi anni è cresciuta molto, diventando piuttosto conosciuta. All’inizio è diventata famosa per il gioco Live Quiz, e se ne parlò molto quando realizzò l’app di tracciamento dei casi di coronavirus Immuni. Poi ha iniziato a comprare app e servizi creati da altre aziende, per migliorarli e farli diventare più efficienti e redditizi. Tra le acquisizioni meno recenti ci sono la storica app per gli appunti Evernote, la piattaforma di incontri Meetup e il servizio molto usato per inviare file, WeTransfer.

– Leggi anche: La tecnologia che cambia la storia