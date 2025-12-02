L’azienda italiana Bending Spoons ha detto che acquisirà la piattaforma per eventi Eventbrite per 500 milioni di dollari
L’azienda tecnologica italiana Bending Spoons ha annunciato di aver chiuso un accordo per l’acquisizione di Eventbrite, la piattaforma usata in quasi tutto il mondo per vendere e comprare online biglietti per eventi di ogni genere. Il costo dell’operazione, che deve ancora passare dall’approvazione degli enti regolatori e degli azionisti di Eventbrite, è stato valutato intorno ai 500 milioni di dollari. È la terza acquisizione importante nel giro di pochi mesi: a settembre aveva annunciato quella di Vimeo, piattaforma di condivisione video statunitense e a ottobre quella di Aol, fornitore di servizi web.