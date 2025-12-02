NewsletterPodcast
L’azienda italiana Bending Spoons ha detto che acquisirà la piattaforma per eventi Eventbrite per 500 milioni di dollari

Il logo di Bending Spoons, 4 novembre 2025 (Thomas Fuller/SOPA Images via ZUMA Press Wire via ANSA)
L’azienda tecnologica italiana Bending Spoons ha annunciato di aver chiuso un accordo per l’acquisizione di Eventbrite, la piattaforma usata in quasi tutto il mondo per vendere e comprare online biglietti per eventi di ogni genere. Il costo dell’operazione, che deve ancora passare dall’approvazione degli enti regolatori e degli azionisti di Eventbrite, è stato valutato intorno ai 500 milioni di dollari. È la terza acquisizione importante nel giro di pochi mesi: a settembre aveva annunciato quella di Vimeo, piattaforma di condivisione video statunitense e a ottobre quella di Aol, fornitore di servizi web.

Bending Spoons è nata nel 2013 e negli ultimi anni è cresciuta molto, diventando piuttosto conosciuta. All’inizio è diventata famosa per il gioco Live Quiz, e se ne parlò molto quando realizzò l’app di tracciamento dei casi di coronavirus Immuni. Poi ha iniziato a comprare app e servizi creati da altre aziende, per migliorarli e farli diventare più efficienti e redditizi. Tra le acquisizioni meno recenti ci sono la storica app per gli appunti Evernote, la piattaforma di incontri Meetup e il servizio molto usato per inviare file, WeTransfer.

