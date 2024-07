Il servizio di trasferimento di file WeTransfer è stato acquistato da Bending Spoons, l’azienda italiana che aveva sviluppato Immuni

Bending Spoons, l’azienda milanese che aveva sviluppato l’app di tracciamento dei contatti per il coronavirus Immuni, ha annunciato di aver acquistato WeTransfer, il popolare e diffuso servizio di trasferimento di file online utilizzato ogni mese da decine di milioni di utenti. Lo ha fatto sapere la stessa Bending Spoons, che prima di Immuni aveva sviluppato Live Quiz, Meetup e numerose altre applicazioni di successo internazionale. Bending Spoons ha detto che quella di WeTransfer è stata la più estesa acquisizione fatta finora (non ci sono dettagli sulla cifra della vendita).

Bending Spoons ha detto anche di essersi impegnata a versare almeno 3 milioni di euro, nell’arco dei prossimi due anni, alla fondazione The Supporting Act, istituita da WeTransfer nel 2021 per promuovere la diversità e l’inclusione nell’arte e per creare opportunità per creativi e creative provenienti da gruppi marginalizzati. Bending Spoons si è anche impegnata a continuare a riservare il 30 per cento dello spazio pubblicitario della piattaforma alla promozione campagne di utilità sociale, e a mantenere attivo WePresent, progetto editoriale di WeTransfer dedicato all’arte e alla creatività.