L’azienda tecnologica italiana Bending Spoons acquisirà la piattaforma di condivisione video Vimeo per 1,38 miliardi di dollari

L’azienda italiana di tecnologia Bending Spoons acquisirà la piattaforma di condivisione video statunitense Vimeo per 1,38 miliardi di dollari, pari a circa 1,2 miliardi di euro. L’accordo è stato annunciato da entrambe le aziende mercoledì: prevede che Bending Spoons compri tutte le azioni di Vimeo dai suoi azionisti per 7,85 dollari ciascuna, e che la stessa Vimeo non sarà più quotata in borsa. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.

Di una possibile acquisizione di Vimeo da parte dell’azienda italiana si parlava già da oltre un anno. Bending Spoons è stata fondata nel 2013 e negli ultimi tempi ha raggiunto una dimensione e una fama notevoli. Era diventata nota per il gioco per smartphone Live Quiz e per l’app di tracciamento dei casi di coronavirus Immuni, ma si è concentrata molto anche nell’acquisizione di app e servizi web sviluppati da altre aziende, per poi rielaborarli e renderli più profittevoli: per fare qualche esempio ha acquisito la storica applicazione per prendere appunti Evernote, la piattaforma per organizzare incontri Meetup e il popolarissimo servizio di trasferimento file online WeTransfer.

L’amministratore delegato di Vimeo, Philip Moyer, ha detto che Bending Spoons ha in programma di espandere il prodotto dell’azienda statunitense in tutti i segmenti.

– Leggi anche: Ormai dovreste conoscerla, Bending Spoons