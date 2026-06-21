Fontane, ventagli, fiumi, ombrelli

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Difficilmente sarete riusciti a passare il fine settimana senza dire o sentir dire almeno una volta che fa caldo. In questi giorni diversi paesi europei inclusa l’Italia sono stati colpiti da un’ondata di calore che ha portato le temperature a superare le medie stagionali degli ultimi decenni. Nella gran parte dei paesi hanno superato ampiamente i 35 gradi e in alcuni casi i 40. In Italia l’ondata di calore ha interessato soprattutto il nord, con temperature massime tra i 35 e i 37 gradi e superiori ai 25 anche di notte.

Resistere al caldo fuori dalle città è più semplice, ma nei centri urbani con molto cemento e poco verde le persone adottano rimedi essenziali e sempre efficaci: ventagli, ventilatori portatili, fontane, fiumi e ombrelli per proteggersi dal sole.

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