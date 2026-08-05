Abdul El-Sayed ce l’ha fatta, per ora

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Il progressista Abdul El-Sayed ha vinto le primarie Democratiche in Michigan: sarà dunque il candidato del partito per ottenere un seggio al Senato degli Stati Uniti alle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre. Con il 99 per cento dei voti conteggiati ha preso il 48,5 per cento e ha battuto Haley Stevens, già deputata federale con posizioni moderate e in linea con quelle dell’establishment Democratico.

El-Sayed ha idee vicine a quelle di politici come Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e Zohran Mamdani: la sua vittoria accentua la spaccatura, sempre più evidente e problematica, tra l’ala più moderata del partito e una molto più spostata verso sinistra.

Il risultato è notevole per almeno due motivi. Finora i candidati più di sinistra avevano vinto nelle zone molto progressiste, come New York. Il Michigan invece è uno stato in bilico, e il successo di El-Sayed non era scontato: mostra che i politici più radicali e populisti possono essere competitivi anche dove i Democratici non sono dominanti (sebbene il distacco con Stevens sia stato minimo: un punto percentuale).

Il secondo motivo è che il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, in cui ora in cui ora i Repubblicani hanno 53 seggi contro i 47 dei Democratici. Per provare a ottenere la maggioranza, alle elezioni di metà mandato i Democratici dovranno non solo mantenere tutti i seggi che hanno già, ma aggiungerne altri: il senatore uscente in Michigan è Democratico, quindi il partito lì non può permettersi di perdere.

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El-Sayed ha 41 anni, è figlio di due immigrati egiziani ed è musulmano. Ha un dottorato in epidemiologia ottenuto all’università di Oxford, in Inghilterra, ha diretto il dipartimento della Salute pubblica della città di Detroit e si occupa di politica da una decina di anni. Tra le altre cose è a favore dell’introduzione di una tassa del 7 per cento sul patrimonio dei miliardari, sostiene un’assistenza sanitaria universale e finanziata dal governo federale ed è molto critico dei finanziamenti che molti Democratici ricevono da ricchi imprenditori e grandi aziende.

Sostiene anche l’abolizione dell’ICE, la discussa agenzia federale al centro delle dure operazioni anti-immigrazione volute dal presidente statunitense Donald Trump nel suo secondo mandato. È contrario agli aiuti militari a Israele e definisce «genocidio» le operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Stevens invece aveva ricevuto il sostegno e moltissimi fondi dall’AIPAC, la principale e più potente organizzazione di lobby filo-israeliana attiva negli Stati Uniti.

A novembre El-Sayed sfiderà l’ex deputato Repubblicano Mike Rogers: il risultato non è scontato, e in campagna elettorale i sostenitori di Stevens puntavano proprio sul fatto che le sue posizioni moderate sarebbero state più efficaci contro Rogers.

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