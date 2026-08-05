All’aeroporto di Lipsia sono stati interrotti i voli per alcune ore a causa del ritrovamento di un drone su una pista

Nella notte tra martedì e mercoledì all’aeroporto di Lipsia, in Germania, sono stati interrotti i voli per alcune ore a causa del ritrovamento di un drone che conteneva un dispositivo esplosivo. La polizia ha detto di aver esaminato il drone utilizzando un robot e di aver rimosso il detonatore.

Poco dopo un aereo cargo della società di spedizione tedesca DHL si è scontrato con un oggetto non identificato mentre era in volo nei pressi dell’aeroporto di Lipsia. L’aereo in quel momento aveva interrotto la procedura di atterraggio all’aeroporto perché la pista era stata chiusa, e ha poi fatto un atterraggio d’emergenza ad Hannover, dove sono stati riscontrati danni lievi. La polizia ha aperto un’indagine per il ritrovamento del drone e per l’incidente che ha coinvolto l’aereo di DHL: al momento non ha fatto ipotesi su eventuali collegamenti tra i due fatti.

La pista di atterraggio nord dell’aeroporto di Lipsia è stata riaperta alcune ore dopo, mentre quella sud è rimasta chiusa (la sua chiusura mercoledì era comunque prevista per alcuni lavori di manutenzione).

L’aeroporto di Lipsia ospita voli passeggeri, ma è usato anche come hub logistico da DHL e dalla società di spedizione merci ucraina Antonov Airlines. Secondo vari giornali tedeschi il drone trovato sulla pista era vicino a un aereo dell’azienda ucraina, un dettaglio che però non è stato confermato ufficialmente dalle autorità.