È da una settimana che guardiamo i Mondiali

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Nella notte italiana tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno è terminata la prima giornata dei Mondiali maschili di calcio. Si sono giocate 24 partite e sono stati segnati 75 gol: poco più di 3 a partita, in media, e più che in ogni altra prima giornata dei Mondiali. Ma non è questo il posto per dati e analisi tattiche. Questo è il posto per guardare quelle che secondo noi sono state le foto migliori di questa giornata; migliori in quanto belle, originali o efficaci nel raccontare e rappresentare qualcosa. Per le analisi, le curiosità e il racconto di quel che succede ai Mondiali e attorno ai Mondiali ci sono un liveblog (sempre lo stesso, fino alla fine dei Mondiali, così che basta salvarsi il link e tornarci quando vi va, se vi va) e la newsletter Post Partita, che arriva ogni giorno alle 8.