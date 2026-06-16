Le tenniste Serena e Venus Williams giocheranno insieme il torneo di doppio a Wimbledon

Le sorelle statunitensi Serena e Venus Williams giocheranno in coppia nel torneo di tennis di Wimbledon. L’organizzazione del torneo ha dato loro una wild card, cioè un’iscrizione garantita che permette di non passare dalle qualificazioni. Di solito viene concessa a giocatori giovani oppure a ex campioni. Le sorelle Williams fanno parte di quest’ultima categoria: hanno vinto per sei volte il torneo di doppio di Wimbledon, uno dei quattro nei tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi di questo sport.

Serena Williams, una delle più famose e vincenti tenniste di sempre, ha 44 anni e ha ripreso a giocare in partite ufficiali da qualche giorno. Martedì 9 giugno ha vinto la sua prima partita (in doppio con la tennista canadese Victoria Mboko) dopo quasi quattro anni che si era ritirata dallo sport. Venus Williams, che è sempre molto forte ma un po’ meno di Serena, non si è mai ritirata e ha continuato a vincere tornei anche a 45 anni.

Le sorelle Williams giocheranno quindi di nuovo a Wimbledon, un torneo che Serena ha vinto sette volte anche in singolare (la prima nel 2002, l’ultima nel 2016) e che inizierà il 29 giugno.