Serena Williams ha annunciato il proprio ritorno al tennis professionistico

La tennista statunitense Serena Williams, una delle più famose e vincenti di sempre, ha confermato che tornerà a giocare a tennis a livello professionistico con un breve video condiviso sui social, e accompagnato dalla didascalia «Le belle notizie viaggiano in fretta».

Williams ha 44 anni e ha vinto più di chiunque altra o altro nel tennis moderno, compresi 23 titoli nei tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi di questo sport. Aveva annunciato il suo ritiro nell’estate del 2022 e chiuso la carriera con una sconfitta contro l’australiana Ajla Tomljanovic agli US Open. Da qualche giorno però si vociferava di un suo probabile ritorno, secondo alcune fonti nel doppio femminile assieme alla 19enne canadese Victoria Mboko.

Nel video, in collaborazione con Nike, Williams non dice nient’altro. In un comunicato diffuso sempre lunedì, però, l’organizzazione del Queen’s Club Championships ha detto che tornerà a giocare nel doppio femminile nell’edizione di quest’anno, in programma dal 6 al 21 giugno. Il Queen’s Club Championships è il torneo londinese giocato sull’erba che tradizionalmente precede Wimbledon.

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