Serena Williams ha detto che si ritirerà dal tennis dopo gli US Open di settembre

Serena Williams, una delle più grandi giocatrici nella storia del tennis, ha detto che si ritirerà nelle prossime settimane, dopo gli US Open in programma a New York dal 29 agosto all’11 settembre. Williams lo ha detto in un’intervista per l’ultimo numero di Vogue e poi tramite i suoi canali social. «Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in un’altra direzione. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. E cristo se mi piace il tennis. Ma ora il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sul mio ruolo di mamma, sui miei obiettivi spirituali e su come scoprire finalmente una Serena diversa, ma ugualmente eccitante. Mi godrò queste prossime settimane» ha scritto su Instagram.

Il prossimo 26 settembre Williams compirà 41 anni. Con 23 titoli ottenuti nei tornei del Grande Slam e un totale di 319 settimane passate in testa al ranking mondiale WTA, è stata la giocatrice più vincente e influente del tennis moderno. La sua ultima vittoria in uno Slam risale agli Australian Open del 2017, che vinse mentre era incinta della sua prima figlia, Olympia, avuta con il marito Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Williams (@serenawilliams)

Da tempo ha avviato anche delle attività imprenditoriali parallele alla sua carriera da tennista, tra cui un fondo d’investimento privato e la linea di abbigliamento S by Serena. A Vogue ha detto che non le è mai piaciuta la parola «ritiro» e che preferisce usare il termine «evoluzione» per descrivere le sue scelte future: «Mi sto evolvendo lontano dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me».