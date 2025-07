Venus Williams gioca ancora, e vince

Nel 2020, in un’intervista fatta poco prima di compiere 40 anni, la tennista statunitense Venus Williams, sorella maggiore di Serena, disse: «La mia carriera è sempre più vicina al termine, e non mi troverete ottantenne su un campo da tennis. Mi piace ancora giocare ma quando è finita è finita».

Cinque anni più tardi la 45enne Venus Williams non si è ancora ritirata ufficialmente e – seppur prendendosi talvolta lunghe pause tra un torneo e l’altro – continua a giocare ad alto livello, e di recente è tornata anche a vincere. Negli ultimi giorni ha vinto due partite nel torneo WTA 500 (la categoria sotto ai WTA 1000, quella degli Internazionali d’Italia) di Washington, anche noto come Mubadala Citi DC Open. Williams ha vinto una partita nel doppio e, martedì 22 luglio, una nel singolo, battendo la 23enne Peyton Stearns, numero 35 al mondo, in due set: 6-3, 6-4. Quando nel 2000 e nel 2001 Williams vinceva i suoi primi tornei del Grande Slam (i più importanti al mondo), Stearns non era nata.

Williams divenne professionista nel 1994, a quattordici anni, e per un po’ sembrò che dovesse essere lei, e non la sorella Serena (che compirà 44 anni a settembre) a dominare per anni il tennis femminile. Negli anni successivi Venus vinse in tutto 7 tornei del Grande Slam su 16 finali giocate, mentre Serena ne vinse 23, diventando una delle giocatrici più forti e vincenti di sempre.

Per Venus Williams è improprio parlare di ritorno al tennis perché, appunto, non si è mai davvero ritirata in modo ufficiale. Prima di Washington non giocava una partita in un torneo da 16 mesi e la sua ultima vittoria in un singolo era stata nell’agosto del 2023. Al momento, vista l’inattività agonistica durata oltre un anno, non ha una posizione nella classifica mondiale della WTA (l’organizzazione mondiale del tennis femminile). Williams ha potuto giocare a Washington grazie a una wild card, un invito dell’organizzazione.

È comunque vero che da ormai diversi anni Williams ha ridotto molto la sua attività tennistica: da settembre del 2021 ha giocato 17 partite. Negli ultimi anni ha fatto molto altro: ha scritto un libro di self-help uscito nel settembre del 2024 (Strive: 8 Steps to Find Your Awesome), si è fatta vedere a diversi eventi mondani (tra cui il Met Gala, in abito Lacoste su misura), ha tenuto lezioni sulla sua carriera da tennista e imprenditrice, è stata commentatrice per TNT Sports e dà lezioni di tennis su HBO.

Parlando delle sue recenti partite di tennis giocate a Washington, il Guardian ha scritto che Williams «aveva dalla sua il tifo di un pubblico che era evidentemente tutto per lei» ha «mostrato sprazzi del suo talento» e della giocatrice che era quando vinse 7 Slam nel singolo, 14 nel doppio (tutti giocando con la sorella Serena), e due nel doppio misto.

Grazie alla vittoria contro Stearns, Venus Williams è la seconda tennista più anziana ad aver vinto una partita nel singolo a questi livelli del tennis femminile. Meglio di lei fece nel 2004 Martina Navratilova, che vinse a 47 anni. Nel prossimo turno del torneo singolare di Washington, che si giocherà il 24 luglio, Williams affronterà la polacca Magdalena Frech, numero 24 al mondo. Nel doppio giocherà la sera del 23 luglio.