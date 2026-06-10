Serena Williams ha vinto la sua prima partita ufficiale dopo quasi quattro anni di ritiro dal tennis

Martedì sera la tennista statunitense Serena Williams, una delle più famose e vincenti di sempre, ha vinto la sua prima partita dopo quasi quattro anni che si era ritirata dallo sport. Williams ha giocato un doppio con la tennista canadese Victoria Mboko negli ottavi di finale del torneo Queen’s Club a Londra, battendo per due set a zero (7-6, 6-2) la tennista neozelandese Erin Routliffe e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. Giovedì Williams giocherà, sempre in doppio, i quarti di finale contro la canadese Leylah Fernandez e la tedesca Laura Siegemund.

Williams ha 44 anni e ha vinto più di chiunque altra o altro nel tennis moderno, compresi 23 titoli nei tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi di questo sport. Aveva annunciato il suo ritiro nell’estate del 2022 e chiuso la carriera con una sconfitta contro l’australiana Ajla Tomljanovic agli US Open. L’anno scorso si era cominciato a parlare di un suo possibile ritorno, ma la notizia non era stata confermata: lo scorso primo giugno Williams lo aveva anticipato con un video condiviso sui suoi canali social, e poi l’organizzazione del Queen’s Club aveva confermato che sarebbe tornata a giocare nel doppio femminile nell’edizione di quest’anno del torneo.

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