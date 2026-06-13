L’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán è stato rieletto leader del suo partito, nonostante la sconfitta alle elezioni

Sabato il partito sovranista dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, Fidesz, lo ha rieletto leader nonostante la netta sconfitta alle elezioni dello scorso aprile. In precedenza Orbán aveva rinunciato al suo seggio in parlamento, dicendo che si sarebbe dedicato alla riorganizzazione del partito. La sua rielezione come leader, per un anno di incarico, è stata votata da 729 delegati su 737 delegati al congresso e non c’erano altri candidati.

Non è sorprendente visto il ferreo controllo di Orbán sul suo partito, che nei suoi 16 anni al potere era diventato uno strumento per infiltrare lo stato e instaurare un sistema clientelare. Al congresso Orbán si è assunto la responsabilità della sconfitta. Fidesz resta nominalmente il principale partito dell’opposizione: rispetto alle elezioni, quando aveva preso il 39 per cento, però è crollata nei sondaggi al 17 per cento. Il partito del nuovo primo ministro Péter Magyar, invece, è dato al 55 per cento, due punti percentuali più delle elezioni.

Da allora molti collaboratori e imprenditori vicini a Orbán se ne stanno andando dall’Ungheria, perché temono di essere accusati e processati per corruzione. Magyar ha fatto uno dei suoi principali obiettivi rimuovere le tante persone piazzate da Orbán nelle istituzioni e nelle aziende pubbliche: ha promesso di farlo con metodi drastici, se non se ne andranno spontaneamente.

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