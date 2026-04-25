Il primo ministro uscente dell’Ungheria Viktor Orbán rinuncerà al suo seggio in parlamento, dopo la pesante sconfitta alle elezioni

In un video sui suoi profili social il primo ministro uscente dell’Ungheria Viktor Orbán ha detto che rinuncerà al suo seggio in parlamento per dedicarsi alla riorganizzazione del suo partito, Fidesz, di orientamento conservatore e populista e uscito pesantemente sconfitto alle ultime elezioni per il rinnovo del parlamento. Nonostante l’esito abbia comportato la fine dei suoi 16 anni consecutivi al governo, Orbán era stato comunque rieletto parlamentare di Fidesz. Nel video ha detto: «Ora non sono più necessario in parlamento, ma nella riorganizzazione del movimento patriottico».

Orbán ora si limiterà a fare il leader di Fidesz, che ha perso più della metà dei seggi che aveva prima. La maggioranza del parlamento è stata assegnata a Tisza, partito guidato dall’ex esponente di Fidesz Péter Magyar, che ora sostituirà Orbán nel ruolo di primo ministro.

Orbán era in parlamento dal 1990 ed è primo ministro dell’Ungheria dal 2010, cosa che lo rende il capo di governo più longevo dell’Unione Europea. Era sempre riuscito a vincere agilmente grazie al controllo sulle istituzioni e sui mezzi di comunicazione ungheresi. Ha cambiato profondamente l’Ungheria, costruendo un sistema illiberale e promuovendo una visione della società influenzata dalla religione cristiana e dai valori cosiddetti “tradizionali” (per esempio, ha sempre ostacolato i diritti della comunità LGBTQ+).