Ci sono problemi con Meta che stanno rallentando WhatsApp, Instagram e Facebook

Venerdì pomeriggio diversi utenti hanno segnalato problemi con i servizi di Meta, la società che gestisce tra gli altri i social media Instagram, Facebook e l’app di messaggistica WhatsApp. Le segnalazioni arrivano sia dall’Italia che dall’estero e riguardano nei vari casi l’impossibilità di accedere al profilo, caricare e scaricare immagini, ricevere e inviare messaggi o aprire l’applicazione. Gli utenti hanno segnalato problemi anche con l’ads manager di Facebook, la piattaforma di Meta usata da pagine e aziende per gestire le sponsorizzazioni.

Anche Downdetector, una delle piattaforme più utilizzate per verificare i malfunzionamenti dei servizi online, al momento sta avendo problemi.