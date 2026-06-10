Dove vedere i Mondiali di calcio in tv

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Dall’11 giugno al 19 luglio ci sono i Mondiali maschili di calcio. Visto che si giocano tra Messico, Canada e Stati Uniti, per chi le guarda dall’Italia le partite saranno soprattutto la sera e qualche volta di notte: le partite della fase a gironi, in particolare, possono iniziare dalle 18 di sera alle 6 del mattino. Andando avanti con il torneo, invece, gli orari diventeranno più favorevoli.

La prima delle tre cerimonie di apertura, quella in Messico, sarà giovedì 11 giugno alle 20:35 e si potrà vedere in chiaro su Rai 1 o su RaiPlay. Lo stesso vale per la partita inaugurale del torneo, Messico-Sudafrica, che sarà subito dopo, alle 21.

In totale, la Rai trasmetterà in diretta e in chiaro 35 partite su Rai 1 e RaiPlay, tra le 18 e mezzanotte: 17 della fase a gironi, 6 sedicesimi, 4 ottavi, tutti i quarti, le semifinali e le finali. L’elenco di tutte le partite della fase a gironi che si potranno vedere in chiaro sulla Rai è qui.

Per vedere tutte le 104 partite del torneo servirà DAZN, con l’abbonamento completo (quello che durante l’anno comprende le partite di Serie A, per capirci) oppure comprando per l’occasione il pacchetto Mondiali da 24,99 euro, che costa 14,99 per chi è già abbonato con un piano più economico. Per i clienti di TIM che non hanno ancora attivato un abbonamento con DAZN, il pacchetto costa 9,99 euro.

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