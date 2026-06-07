Dove vedere la finale del Roland Garros fra Flavio Cobolli e Alexander Zverev

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Domenica alle 15 inizierà la finale maschile del torneo di tennis del Roland Garros tra l’italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. La partita sarà visibile in chiaro sul canale televisivo NOVE e in streaming su nove.tv. Si potrà seguire anche su Eurosport, presente sulle piattaforme a pagamento HBO Max, discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video.

Il Roland Garros si svolge a Parigi, si gioca su campi di terra rossa ed essendo un torneo del Grande Slam – ovvero uno di quelli più importanti nel tennis – per vincere una partita è necessario vincere 3 set su 5.

Per Cobolli, che ha 24 anni, sarà la prima finale di un Grande Slam. Ci è arrivato senza giocare la semifinale di venerdì poiché il suo avversario, l’italiano Matteo Arnaldi, si era ritirato prima della partita per alcuni problemi di salute.

Prima di questo torneo, il risultato migliore di Cobolli in un torneo del Grande Slam erano stati i quarti di finale a Wimbledon dello scorso anno. Indipendentemente dal risultato della finale, al termine del torneo sarà almeno decimo nella classifica mondiale del tennis, nonché il secondo tennista italiano con il punteggio più alto dopo il numero 1 al mondo Jannik Sinner, eliminato inaspettatamente al secondo turno.

Zverev è considerato il favorito per la vittoria del torneo a seguito della sconfitta di Sinner: ha 29 anni, è numero tre nella classifica mondiale e in semifinale aveva battuto il ceco Jakub Mensik. È un giocatore molto forte, ma anche noto per subire parecchio la pressione. Diversamente da Cobolli ha già giocato tre finali dei tornei del Grande Slam, di cui una proprio a Parigi nel 2024, ma ha sempre perso. Ha già affrontato Cobolli quattro volte, vincendo tre partite.

Per i tennisti italiani questo Roland Garros è stato un torneo molto positivo nonostante l’eliminazione di Sinner e l’assenza di Lorenzo Musetti per infortunio. Ai quarti di finale si erano infatti qualificati addirittura in tre, una cosa mai successa prima. Oltre a Cobolli e Arnaldi li aveva raggiunti anche Matteo Berrettini, che però si è ritirato proprio durante la partita dei quarti di finale contro Arnaldi per un problema fisico.

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