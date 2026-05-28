Israele ha bombardato Beirut per la prima volta da tre settimane

Giovedì pomeriggio Israele ha bombardato la capitale libanese Beirut per la prima volta dal 6 maggio. Non si sa se l’attacco abbia causato morti o feriti. Secondo fonti anonime citate dai giornali israeliani l’obiettivo dell’attacco era Ali al Husni, capo delle forze missilistiche di una milizia alleata a Hezbollah, la Divisione Imam Husayn. L’attacco ha colpito un palazzo nei quartieri alla periferia sud di Beirut, dove la presenza di Hezbollah è particolarmente radicata.

Quello su Beirut non è l’unico attacco condotto da Israele contro il Libano giovedì. Dalla mattina ha attaccato anche la città di Tiro e Nabatieh, nel sud. Il ministero della Salute libanese ha detto che i morti in tutto sono almeno 11. Martedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato che Israele avrebbe intensificato i propri bombardamenti sul Libano ed esteso le proprie operazioni di terra sul suo territorio, nonostante da aprile sia formalmente in vigore un fragile cessate il fuoco.

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