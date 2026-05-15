Israele e Libano hanno prolungato il fragile cessate il fuoco di altri 45 giorni

I governi di Israele e Libano si sono accordati per prolungare di altri 45 giorni il cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile: lo ha annunciato il dipartimento di Stato degli Stati Uniti dopo due giorni di colloqui a Washington. Il portavoce Tommy Pigott ha detto che i negoziati «politici» riprenderanno il 2 e il 3 giugno, sempre negli Stati Uniti, mentre il 29 maggio rappresentanti militari delle due delegazioni si incontreranno al Pentagono (sede del dipartimento della Difesa statunitense) per discutere questioni relative alla «sicurezza».

Il cessate il fuoco fra Israele e Libano è particolarmente fragile: da quando è in vigore ci sono state notizie di scontri e di bombardamenti israeliani quasi tutti i giorni, soprattutto nella zona meridionale del Libano. Negli ultimi giorni Israele aveva intensificato i bombardamenti: secondo il ministero della Salute del Libano mercoledì gli attacchi aerei avevano ucciso 22 persone.