Il gruppo editoriale Feltrinelli ha comprato il 30 per cento della casa editrice Il Saggiatore, specializzata in saggistica. Gli aspetti economici dell’accordo non sono stati resi noti. Feltrinelli ha commentato l’acquisizione dicendo, tra le altre cose, che le permetterà di allargare l’offerta di saggi su temi come la sociologia, la storia, l’economia e la scienza. Il Saggiatore, che è stata fondata da Alberto Mondadori nel 1958, resterà sotto la direzione di Luca Formenton e potrà beneficiare della struttura distributiva e di promozione di Feltrinelli.

Negli ultimi anni Feltrinelli ha compiuto varie acquisizioni che le hanno permesso di espandersi anche oltre il settore dei libri. A febbraio del 2024 ha comprato la totalità delle quote della Scuola Holden di Torino, la scuola privata di scrittura fondata da Alessandro Baricco nel 1994, di cui possedeva poco più del 50 per cento; a luglio del 2024 ha acquistato il 10 per cento della casa editrice Adelphi; a novembre del 2025 ha comprato la quota di maggioranza di Codice Edizioni, casa editrice torinese specializzata nella divulgazione scientifica e nell’organizzazione di eventi culturali.