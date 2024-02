La Scuola Holden è diventata tutta di Feltrinelli

La società editrice Feltrinelli ha rilevato il 100 per cento delle quote della Scuola Holden di Torino, la scuola privata di scrittura fondata da Alessandro Baricco nel 1994. Feltrinelli aveva avuto nella scuola una partecipazione iniziale del 25,1 per cento, che poi era diventata del 51,5 per cento nel 2019, quando la scuola era diventata anche un’università: da allora infatti ha un corso di scrittura equipollente a una laurea triennale in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo (DAMS). Feltrinelli ha fatto sapere che Alessandro Baricco rimarrà comunque preside della Scuola Holden e membro del consiglio di amministrazione a vita.

