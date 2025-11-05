Feltrinelli ha comprato la quota di maggioranza della casa editrice torinese Codice Edizioni

Il gruppo editoriale Feltrinelli ha comprato la quota di maggioranza di Codice Edizioni, casa editrice torinese specializzata nella divulgazione scientifica e nell’organizzazione di eventi culturali. L’amministratrice delegata di Feltrinelli Alessandra Carra ha detto che l’acquisizione ha lo scopo di assorbire il catalogo di libri pubblicati da Codice Edizioni, di cui dall’anno prossimo riproporrà alcuni titoli in veste rinnovata, e i loro festival.

Codice Edizioni è stata fondata nel 2003 da Vittorio Bo – ex amministratore delegato della casa editrice Einaudi – e dalla storica dell’arte Maria Perosino, morta nel 2014.