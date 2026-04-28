Il Paris Saint-Germain ha battuto 5-4 il Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League che si è giocata martedì sera a Parigi. Come fa intuire il numero di gol, è stata una partita molto intensa e anche spettacolare. Il Bayern era andato in vantaggio grazie a un rigore segnato da Harry Kane, ma poi il Paris Saint-Germain si è portato in vantaggio con due gol, del georgiano Khvicha Kvaratskhelia e del portoghese João Neves. Il primo tempo si è concluso sul 3-2 grazie a un altro rigore segnato da Ousmane Dembelé che ha riportato la squadra di casa in vantaggio dopo il pareggio segnato da Michael Olise.

Nel secondo tempo la squadra francese si è portata sul 5-2 grazie ai gol di Kvaratskhelia e Dembelé: il Bayern ha poi ridotto il vantaggio con Dayot Upamecano e Luis Díaz, ma senza riuscire a trovare il pareggio.

Il ritorno è previsto mercoledì 6 maggio a Monaco di Baviera. Domani invece ci sarà l’andata della semifinale tra Arsenal e Atlético Madrid.

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