La promozione del nuovo disco di Drake ha portato un po’ di scompiglio a Toronto

Lunedì un parcheggio di Toronto è stato occupato da una grande installazione fatta di blocchi di ghiaccio per promuovere il nuovo album del rapper canadese Drake, Iceman. Due giorni dopo, però, i vigili del fuoco della città hanno cominciato a scioglierla per ragioni di sicurezza.

Nei giorni precedenti Drake aveva scritto su Instagram che all’interno di uno dei blocchi di ghiaccio era nascosta la data di uscita dell’album. Il messaggio aveva attirato molte persone sul posto, generando una certa confusione: alcuni hanno provato a rompere il ghiaccio con picconi e martelli, altri sono saliti sulla struttura, mentre altri ancora hanno tentato di scioglierla usando fiamme ossidriche.

L’elevato afflusso di persone e i comportamenti rischiosi hanno portato i vigili del fuoco a intervenire, spruzzando un getto d’acqua ad alta pressione sulla grande installazione di ghiaccio. La struttura si è in parte sciolta e il completamento dello smantellamento sarà a carico di chi l’ha realizzata.

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Uno streamer, Kishka, ha poi trovato all’interno della struttura una borsa che conteneva l’informazione cercata: il disco uscirà il 15 maggio. La data è stata successivamente confermata dallo stesso Drake con un post su Instagram.

Già la settimana precedente Drake aveva attirato molta attenzione in città: durante la realizzazione di un suo videoclip si era verificata una grande esplosione, da cui si era alzata una colonna di fumo ben visibile dal quartiere di Downsview, nella zona nord di Toronto. Inizialmente non era chiaro che l’esplosione fosse legata alle riprese di un suo video; in seguito, l’amministrazione cittadina ha confermato ad alcuni giornali che si trattava proprio di una produzione associata al rapper.

L’episodio aveva spaventato molti residenti della zona, anche perché aveva ricordato l’esplosione avvenuta nel 2008 in una raffineria di propano, quando morì una persona e circa 12mila abitanti furono evacuati dalle loro case.

Drake sta promuovendo molto l’album a Toronto, la città in cui è cresciuto, anche attraverso iniziative piuttosto visibili nello spazio pubblico. La scorsa settimana, per esempio, i suoi abituali posti a bordo campo durante una partita dei Toronto Raptors erano stati ricoperti di ghiaccio.