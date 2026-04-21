Lufthansa cancellerà 20mila voli programmati fino a ottobre, per risparmiare carburante

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha detto che cancellerà 20mila voli di corto raggio programmati fino a ottobre per risparmiare carburante, viste le carenze e l’aumento dei prezzi causati dalla guerra in Medio Oriente. Con questa riduzione stima di risparmiare nei prossimi mesi circa 40mila tonnellate di jet fuel, come si chiama tecnicamente il carburante per aerei, che è diverso dalla benzina o dal gasolio.

Lufthansa ha assicurato comunque di avere carburante per tutta l’estate. I primi 120 voli sono stati cancellati ieri e riguardano partenze programmate fino alla fine di maggio. Sempre in quest’ottica la compagnia ha inoltre cancellato temporaneamente le rotte da Francoforte verso Bydgoszcz e Rzeszow in Polonia, e verso Stavanger in Norvegia. Ha poi detto che sta rivedendo la programmazione dei voli di media durata dei prossimi mesi e che tra fine di aprile e inizio maggio comunicherà eventuali revisioni.

Soltanto la scorsa settimana Lufthansa aveva comunicato che avrebbe anticipato la chiusura della sua compagnia aerea regionale CityLine, già prevista da mesi, sempre a causa del rincaro dei prezzi del carburante e dei frequenti scioperi del personale.

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