Lufthansa chiuderà in anticipo la sua compagnia aerea regionale CityLine per il rincaro del carburante e per gli scioperi

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha detto che anticiperà la chiusura della sua compagnia aerea regionale CityLine, già prevista da mesi, a causa del rincaro dei prezzi del carburante e dei frequenti scioperi del personale. CityLine era in perdita da tempo, ma la crisi del carburante dovuta alla guerra in Medio Oriente ha fatto peggiorare ulteriormente la situazione.

Lufthansa ha detto che i 27 aerei di CityLine saranno ritirati dalla programmazione dei voli a partire da sabato 18 aprile e che ai circa duemila dipendenti è stato proposto di continuare a lavorare in altre compagnie controllate dall’azienda.

Nel frattempo è in corso uno sciopero di cinque giorni dei dipendenti di Lufthansa, che dovrebbe finire domani. La scorsa settimana ce n’era stato un altro, che aveva causato la cancellazione di almeno 580 voli. I motivi della protesta includono i mancati miglioramenti delle condizioni di lavoro del personale e appunto le condizioni del licenziamento di centinaia di assistenti di volo di CityLine, in vista della chiusura.

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