C’è stato un incidente mortale in una gara di Gran Turismo in Germania

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Sabato un pilota finlandese di 66 anni, Juha Miettinen, è morto in un grosso incidente che ha coinvolto diverse macchine durante le qualifiche della 24 Ore del Nürburgring, in Germania. Altri sei piloti sono rimasti feriti, in modo non grave, e le qualifiche sono state interrotte per permettere i soccorsi in pista. Miettinen, che guidava una BMW 325i, era uno dei piloti non professionisti di maggiore esperienza (i cosiddetti gentleman-driver), tra quelli che partecipano abitualmente alle gare di Turismo e Gran Turismo. Sono quelle che si corrono con macchine derivate da modelli omologati per uso stradale, quindi adatte a percorrere lunghe distanze, ma progettate per raggiungere velocità più alte.

La gara della 24 Ore del Nürburgring è in programma tra il 16 e il 17 maggio, ma in questo weekend si corrono le prove e le qualifiche, sessioni di qualche ora che servono a regolare gli assetti e a stabilire chi parteciperà e in quale posizione di partenza alla gara di maggio, che dura appunto 24 ore. La pista su cui si corre la 24 Ore del Nürburgring, lunga circa 25 chilometri, è particolarmente impegnativa per la quantità e per il tipo di curve veloci e chicane, che la rendono da sempre una delle più affascinanti ma anche più pericolose al mondo.

Incidenti come quello in cui è morto Miettinen sono comunque molto rari, perché in generale gli attuali standard di sicurezza dell’automobilismo sportivo sono molto rigidi non soltanto in Formula 1, ma anche per quanto riguarda le macchine Gran Turismo e le corse endurance, gare di resistenza con equipaggi composti da tre piloti che si alternano alla guida della stessa auto.

La partenza delle qualifiche di sabato della 24 Ore del Nürburgring

Secondo le ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da una chiazza d’olio che alla fine di un tratto in salita ha provocato lo sbandamento di alcune macchine e un incidente a catena. È avvenuto sulla pista Nordschleife, la più celebre tra quelle dello storico complesso del Nürburgring, che comprende anche la pista – più corta e recente – utilizzata per le gare di Formula 1.

A questa edizione della 24 Ore partecipa eccezionalmente anche il pilota olandese di Formula 1 e campione del mondo Max Verstappen, che ha da sempre una passione per le gare di Gran Turismo, e ultimamente la manifesta più di frequente e apertamente. Lui guida una Mercedes-AMG GT3 ma non era in pista, al momento dell’incidente, che ha commentato sui social esprimendo le sue condoglianze alla famiglia di Miettinen.

Max Verstappen durante le qualifiche della domenica della 24 Ore del Nürburgring

Oltre che alle gare con le macchine di serie, la reputazione del Nürburgring è ancora oggi molto legata alla Formula 1, che per lungo tempo utilizzò la Nordschleife. È dove nel 1976 il famoso pilota austriaco Niki Lauda sopravvisse al più grave incidente della sua carriera, alla guida della Ferrari, che prese fuoco dopo essere finita, fuori controllo, contro una parete ai margini della pista.