Arrivano gli aerei di linea con le cuccette

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A partire dal 18 maggio Air New Zealand, la principale compagnia aerea della Nuova Zelanda, darà la possibilità di prenotare delle cuccette ai passeggeri della classe economy, quella più a buon mercato. Le cuccette, sei in totale, sono state ricavate in un’area del corridoio di un Boeing 787-9 Dreamliner. Sono disposte come letti a castello (tre da un lato, e tre dall’altro) e saranno introdotte soltanto sulla lunga tratta tra Auckland e New York, che dura circa 17 ore.

I passeggeri non potranno trascorrere nelle cuccette tutto il tempo del volo, ma solo 4 ore. Per usarle dovranno pagare il normale biglietto (attorno ai 650 euro) e una somma aggiuntiva (circa 250 euro) che consente di accedere al servizio. All’inizio saranno disponibili soltanto due sessioni: dopo il primo turno da 4 ore, il personale di Air New Zealand sveglierà i passeggeri del primo turno, cambierà la biancheria e farà entrare quelli del secondo.

Le cuccette, chiamate Skynest, includono una tenda per la privacy, una luce per leggere, degli ingressi usb per caricare smartphone e laptop e un kit con mascherine per gli occhi, prodotti per la cura della pelle e tappi per le orecchie.

Lo spazio a disposizione nelle cuccette è molto poco: chi le userà dovrà stare steso tutto il tempo, dato che assumere altre posizioni (seduti, per esempio) renderebbe il viaggio poco confortevole agli altri passeggeri. La compagnia ha anche suggerito qualche norma di condotta a chi acquisterà il servizio, sconsigliando per esempio di utilizzare profumi.

Le cuccette di questo tipo, simili a quelle dei treni, non sono una novità assoluta. Negli anni Cinquanta erano molto utilizzate e alcune compagnie, come la statunitense Pan Am e la nederlandese KLM, ne avevano fatto il tratto distintivo dei loro servizi. Ma nei decenni successivi sono state progressivamente abbandonate, anche perché la priorità è diventata ricavare spazio per introdurre il maggior numero possibile di posti.

L’introduzione delle cuccette rientra in una strategia che Air New Zealand sta adottando da tempo per invogliare anche i clienti della classe economy all’acquisto di servizi cosiddetti premium. Le prime classi delle compagnie aeree più prestigiose offrono già poltrone comode e completamente reclinabili, paragonabili in tutto e per tutto a un letto; ma costano tantissimo, e sono rivolte a clienti con grosse capacità di spesa.

Air New Zealand consente già da molti anni di acquistare lo Skycouch, cioè una fila di tre sedili reclinabili in cui ci si può stendere, un po’ come se fosse un divano. Introdusse questo sistema nel 2011 e da allora l’idea è stata copiata anche da altre compagnie aeree, come Vietnam Airlines e Azul Airlines in Brasile. A partire dal 2027 lo farà anche United Airlines, la principale compagnia statunitense.

Nikhil Ravishankar, l’amministratore delegato di Air New Zealand, ha detto che per un paese con una posizione geografica remota e isolata come la Nuova Zelanda offrire servizi del genere è «fondamentale», perché i viaggiatori sono costretti a trascorrere lunghe ore in aereo per partire e tornare, e senza soluzioni di questo tipo la compagnia sarebbe meno competitiva.

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