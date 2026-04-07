Kataib Hezbollah ha liberato la giornalista statunitense Shelly Kittleson

Kataib Hezbollah ha fatto sapere di aver liberato Shelley Kittleson, la giornalista statunitense che aveva rapito a Baghdad lo scorso 31 marzo.

Kataib Hezbollah è la più potente delle milizie irachene sciite sostenute dall’Iran, e nell’ultimo mese ha partecipato alla guerra in Medio Oriente colpendo obiettivi legati agli Stati Uniti nella regione. La milizia ha detto di aver liberato Kittleson alla condizione lei lasci immediatamente il paese.

È stata liberata in seguito a negoziati tra il governo iracheno e Kataib Hezbollah, a cui hanno partecipato anche gli Stati Uniti. In cambio la milizia chiedeva la liberazione di alcuni dei suoi membri (non è chiaro quanti, all’incirca tra i 4 e i 14) che avevano lanciato razzi dal nord dell’Iraq contro una base statunitense in Siria.

Kittleson è esperta di Medio Oriente e ha scritto per diverse testate internazionali, fra cui Foreign Policy, Politico, Al Monitor, e italiane, come Il Foglio e Ansa. Ha 50 anni e vive a Roma. In queste settimane era nel Kurdistan iracheno per seguire la guerra, e prima del rapimento aveva subìto minacce proprio da Kataib Hezbollah.

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