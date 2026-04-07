Le serate in cui si presentano gli amici single con delle slide

«Questa sera metterò all’asta, cioè, vi presenterò la mia migliore amica Sienna», dice una partecipante a “Date My Mate”, un evento da 150 posti che si è tenuto a fine marzo a Londra, e che ha registrato il tutto esaurito dopo cinque minuti dalla messa in vendita dei biglietti. È un format pensato per far conoscere tra loro persone in cerca di un partner, ma con una modalità insolita: la persona single viene presentata al pubblico da un amico o un’amica, con una presentazione tipo PowerPoint dedicata a lei.

Questo genere di serate è diventato popolare di recente, parallelamente a un generale calo dell’utilizzo delle app di incontri. L’evento più diffuso si chiama “Pitch a Friend” e si è tenuto in numerose città degli Stati Uniti, ma anche in alcune capitali europee come Parigi, Vienna e Londra, così come in città più piccole come Cork, in Irlanda, o Trondheim, in Norvegia.

Per partecipare a un evento di “Pitch a Friend” si compila una richiesta online in cui si condivide la presentazione che si intende mostrare. Ogni intervento non deve durare più di cinque minuti e il tono della presentazione deve essere informale e mai volgare. L’amico protagonista del “pitch” deve essere informato e comparire nella lista ufficiale dei partecipanti all’evento, assicurando così trasparenza e consenso.

Secondo chi partecipa, uno degli aspetti più interessanti è proprio il fatto che a raccontare una persona sia qualcun altro. «Spesso le persone non si presentano bene da sole, ed è compito dei loro amici, che le vedono in modo più oggettivo, aiutarle a emergere», ha detto Eliza Wellington, che ha presentato il suo amico James Ellis durante un evento a New York. L’idea alla base del format è che gli amici hanno da sempre avuto un ruolo centrale nel favorire nuovi incontri, e che questi eventi, in un certo senso, non fanno che strutturare ed esplicitare questo loro ruolo.

Queste serate sono solitamente organizzate in bar dotati di palchi e proiettori: le presentazioni e le slide sono spesso ironiche e raccontano caratteristiche, abitudini e punti di forza della persona in questione, con l’obiettivo di suscitare curiosità e facilitare un primo contatto con le persone potenzialmente interessate, ma anche creando un piccolo spettacolo per tutto il pubblico.

I pitch – come vengono chiamate anche in italia le proposte pensate per convincere in poco tempo un investitore che un’idea è buona – sono da tempo una pratica consolidata nel mondo delle startup. E le serate di pitch dating fanno spesso riferimento ironicamente al settore dell’imprenditoria.

La giornalista freelance Jennifer Miller ha notato durante un evento a New York che nelle slide c’erano grafici sulla valutazione delle persone coinvolte, cioè una specie di stima del loro potenziale, oppure riferimenti a possibili “M&A deals”, sigla che sta per “merge and acquisition” e indica fusioni e acquisizioni tra aziende, e che in quel contesto veniva usata per parlare di matrimonio.

Non a caso, gli eventi di pitch dating sono nati negli Stati Uniti nel 2019 da due imprenditori di Seattle, una città con una forte concentrazione di lavoratori nel settore tecnologico e nelle startup. Dopo aver sentito i loro amici parlare spesso delle presentazioni fatte ad aziende e investitori, hanno pensato di applicare lo stesso meccanismo al mondo delle relazioni. I due cominciarono a organizzare una serie di eventi dal vivo in cui le persone venivano “presentate” attraverso slide, grafici e brevi descrizioni.

Da allora, la pandemia e una generale insoddisfazione per le dinamiche tipiche delle app di incontri hanno portato entusiasmo per le occasioni di socialità più tradizionali, creando i presupposti per il successo di queste serate. In Italia questo tipo di eventi non si è ancora diffuso, ma anche qui c’è stato negli ultimi anni un ritorno a iniziative come gli speed dating, che prevedono sessioni di incontri tra sconosciuti molto rapide in bar e ristoranti. In generale vengono organizzati sempre più eventi dal vivo che hanno come finalità il fatto di conoscere persone nuove.

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