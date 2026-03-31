Instagram sta testando un abbonamento che consente di vedere le Storie in incognito

Meta ha iniziato a testare in alcuni paesi un abbonamento per Instagram, chiamato Instagram Plus, che introduce una serie di nuove funzionalità relative alle Storie, cioè i contenuti visibili entro 24 ore dalla pubblicazione.

Tra le altre cose l’abbonamento permette di guardare le Storie altrui in incognito (cosa che attualmente non si può fare, se non ricorrendo a servizi esterni); sapere se un utente visualizza la propria storia più di una volta; e creare elenchi illimitati di “amici più stretti”, la funzione che permette di condividere le storie con un gruppo selezionato di utenti (al momento si può creare un solo elenco). La notizia è stata confermata da Meta alla rivista TechCrunch.

Meta non ha specificato in quali paesi stia testando l’abbonamento, ma secondo le segnalazioni di alcuni utenti la fase di test si sta svolgendo in Messico, Giappone e Filippine. Stando alle informazioni circolate finora, i prezzi variano da paese a paese: nei posti in cui è stato testato, l’abbonamento costa tra gli 1 e i 2 euro.

L’abbonamento a Instagram Premium permette di accedere anche ad altre funzionalità, tra cui un “super like” animato e la possibilità di utilizzare una barra di ricerca nello spazio delle Storie, per capire in modo più rapido chi le ha visualizzate (attualmente l’unico modo per farlo è scorrere l’intero elenco).

Su Instagram era già attiva un’altra forma di abbonamento, Meta Verified, rivolta soltanto ai creatori di contenuti e alle aziende: include cose come una spunta vicino al nome del profilo che verifica l’autenticità dell’account, protezione dai tentativi di furto di identità e più supporto tecnico. Anche in questo caso i prezzi variano da paese a paese: in Italia costa tra i 13,99 e i 16,99 euro al mese, a seconda delle funzionalità richieste.

A gennaio Meta aveva annunciato di voler testare delle forme di abbonamento su tutti i suoi social (Facebook, Instagram e WhatsApp), alcune delle quali basate sull’intelligenza artificiale. Tra le funzionalità ci sono la generazione di video con Vibes, uno strumento introdotto alcuni mesi fa sulle sue piattaforme, e l’integrazione di Manus, un software di intelligenza artificiale recentemente comprato da Meta.

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