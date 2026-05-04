La strana offerta di GameStop per comprare eBay

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Domenica Ryan Cohen, amministratore delegato della nota catena statunitense di negozi di videogiochi GameStop, ha presentato un’offerta da 56 miliardi di dollari per comprare il sito di e-commerce eBay. È una proposta molto ambiziosa: eBay ha infatti un valore di mercato che supera di circa quattro volte quello di GameStop, e per completare l’acquisto l’azienda di Cohen dovrebbe indebitarsi per una cifra molto superiore al suo valore di mercato (11,9 miliardi di dollari).

L’offerta prevede che l’importo sia pagato per metà in contanti, e per metà in azioni di GameStop. Cohen ha detto che, se il consiglio d’amministrazione di eBay dovesse rifiutare l’offerta, la presenterà direttamente agli azionisti con un’offerta di acquisto ostile.

GameStop aveva iniziato a comprare azioni di eBay sul mercato lo scorso 4 febbraio, e attualmente possiede il 5 per cento del capitale della società. Cohen ha detto al Wall Street Journal di aver firmato una lettera d’impegno con la banca canadese TD Bank, che finanzierà parte dell’operazione con un prestito da 20 miliardi di dollari. Non è chiaro da dove proverrà il resto dei fondi: secondo alcune fonti informate sulla trattativa sentite dal Wall Street Journal, Cohen starebbe pensando di rivolgersi a investitori esterni, tra cui «fondi sovrani mediorientali».

L’acquisto di eBay consentirebbe a GameStop di ridurre i costi e aumentare i profitti, anche perché le due aziende hanno molte attività in comune e si integrerebbero benissimo tra loro.

Cohen è amministratore delegato di GameStop dal 2023. Dal suo arrivo l’azienda ha chiuso centinaia di negozi in tutto il mondo, abbandonando progressivamente il vecchio modello basato sulle vendite nei punti fisici per concentrarsi sempre di più sulle vendite online. Ha cominciato anche a specializzarsi in prodotti diversi dai videogiochi, come carte collezionabili e vecchie console con valori molto alti nel mercato del collezionismo.

Acquistando eBay, la sua azienda si troverebbe in mano un sito di vendite online enorme in cui posizionare i propri prodotti, frequentato da milioni di utenti e già molto attivo nella vendita di oggetti da collezione e videogiochi usati, due segmenti di mercato importanti per GameStop.

Cohen ha detto al Wall Street Journal che, se l’acquisizione avverrà, i negozi fisici di GameStop cambieranno funzione: diventeranno dei punti in cui ritirare gli oggetti comprati su eBay e controllarne l’autenticità. Ha anche aggiunto che sfrutterebbe la piattaforma per puntare maggiormente sulle vendite in diretta streaming, cioè fatte in tempo reale su piattaforme come Twitch, dove i prodotti vengono presentati dal vivo e possono essere comprati in tempo reale dagli utenti che seguono la trasmissione.

Secondo Cohen l’operazione potrebbe far aumentare il valore di eBay fino a 100 miliardi di dollari. Già venerdì, prima che la proposta di acquisto venisse ufficializzata, le azioni della piattaforma erano aumentate di circa il 12 per cento.

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