Meta testerà l’introduzione di alcune funzionalità a pagamento su Facebook, Instagram e WhatsApp

Meta testerà l’introduzione di varie forme di abbonamenti a pagamento per accedere ad alcune funzionalità speciali sulle sue piattaforme social (Facebook, Instagram e WhatsApp), di cui alcune basate sull’intelligenza artificiale. Tra le funzionalità ci sono la generazione di video con Vibes, uno strumento introdotto alcuni mesi fa sulle sue piattaforme, e l’integrazione di Manus, un software di intelligenza artificiale recentemente comprato da Meta, che potrebbe essere usato per fare cose come gestire i propri follower. Le funzionalità di base delle piattaforme dovrebbero rimanere invariate per chi non paga. Lo ha annunciato il sito statunitense di tecnologia TechCrunch, a cui è stato comunicato da Meta stessa.

Al momento Meta sembra intenzionata a provare modelli di abbonamento che variano per contenuti e prezzo. L’azienda offre già un abbonamento per accedere ad alcuni servizi, Meta Verified, ma è rivolto essenzialmente alle aziende e agli influencer: include cose come una spunta vicino al nome del profilo che verifica l’autenticità dell’account, protezione dai tentativi di furto di identità e più supporto tecnico.