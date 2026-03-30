Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Miami, battendo in finale il ceco Jiří Lehečka per 2 set a zero (6-4, 6-4). La partita è iniziata con più di un’ora di ritardo a causa della pioggia, e dopo la fine del primo parziale è stata interrotta per un’altra ora per lo stesso motivo.

Quello di domenica è il ventiseiesimo torneo vinto in carriera da Sinner e il settimo della categoria 1000, seconda per importanza dopo il Grande Slam. Con questa vittoria Sinner è arrivato a 34 set consecutivi vinti nei Masters 1000, una serie cominciata al Masters 1000 di Parigi dello scorso autunno.

Due settimane fa Sinner aveva vinto anche il Masters 1000 di Indian Wells, l’altro prestigioso torneo che si gioca negli Stati Uniti in questo periodo. In questo modo ha completato il cosiddetto Sunshine double, ha vinto cioè Indian Wells e Miami nello stesso anno: l’ultimo a riuscirci prima di lui era stato Roger Federer nel 2017. Sinner aveva già vinto a Miami nel 2024, mentre lo scorso anno non aveva partecipato per via della squalifica per il caso clostebol (uno steroide anabolizzante proibito dall’Agenzia mondiale antidoping, che il tennista aveva assunto involontariamente).

Con questa vittoria, Sinner si è avvicinato parecchio al primo posto del ranking mondiale occupato da Carlos Alcaraz, che a Miami è stato eliminato un po’ a sorpresa al terzo turno. Nella stagione sulla terra rossa, che comincerà a breve, avrà l’occasione di superarlo: i punti ottenuti nei tornei si cancellano infatti dopo un anno, e avendo vinto praticamente tutti i tornei del 2025, Alcaraz dovrà difenderne parecchi, mentre Sinner molti meno, visto che saltò Barcellona, Madrid e Montecarlo proprio per la squalifica.